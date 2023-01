Emittent / Herausgeber: Capvis AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Strategische Unternehmensentscheidung

BSI setzt strategischen Wachstumskurs fort und übernimmt führenden Anbieter von elektronischen Signaturlösungen der Versicherungsbranche «inSign»



12.01.2023 / 09:15 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



CRM und Marketing Automation Hersteller BSI übernimmt inSign, Anbieter für digitale Signaturlösungen in der deutschen Versicherungsbranche. Damit festigt BSI seine Marktstellung im DACH-Bereich in den Branchen Banking sowie Insurance und bietet zukünftig auch für weitere Branchen neue digitale Anwendungen für einen nahtlos integrierten und automatisierten Kundenprozess an. Baden (Schweiz) und Baar (Schweiz), 12. Januar 2023 Zum Monat Dezember 2022 übernimmt BSI die inSign GmbH. Dabei wird inSign aus dem Gesamtunternehmen iS2 AG, Tochter der Versicherungsgruppe die Bayerische, ausgelöst und Teil der BSI Group. «Mit der Akquisition stärken wir unsere Branchen Banking und Insurance im DACH-Bereich und setzen unseren strategischen Wachstumskurs konsequent fort.», so BSI-CEO Markus Brunold. «Mit der nahtlosen Integration von inSign in unsere Kundenmanagement-Software verlängern wir die gebotenen Standardprozesse bis hin zum Vertragsabschluss mit rechtssicherer Unterschrift. Damit können wir unseren Kunden und wiederum deren Kunden einen wahren Mehrwert bieten. Das geschieht unter Einhaltung der regulatorischen Vorgaben und kann jederzeit in alle Arten von hybriden Beratungsprozessen eingebettet werden.» BSI übernimmt 100 Prozent der Anteile von inSign. Martin Hierhager, zuvor Vorstand der Business Unit inSign innerhalb der iS2 AG, wechselt mit seinem kompletten Team zur BSI. «BSI und inSign sind langjährige und erprobte Partner und Marktführer bei deutschen Versicherungen. Das macht uns doppelt stark, denn es belegt unsere Expertise für den DACH-Raum, der strengen regulatorischen Anforderungen unterliegt.», so inSign-Geschäftsführer Martin Hierhager. «Mit der Übernahme durch die BSI können wir als inSign noch konsequenter und nachhaltiger in die Entwicklung unserer elektronischen Signaturlösung investieren.» Die Signaturlösung inSign ist bereits seit längerem in der Videoberatungslösung der BSI integriert, sodass Beraterinnen und Berater und Kundinnen und Kunden rechtssicher Dokumente in einem Video-Call bearbeiten und digital unterzeichnen können. Ursprünglich war inSign ein gemeinsames Projekt von iS2 und der Versicherungsgruppe die Bayerische. Martin Gräfer, Vorstandsmitglied der Bayerischen hierzu: «Für uns als Bayerische war es schon immer wichtig als Innovationstreiber zu fungieren. Mit der damaligen Etablierung von «inSign» sind wir einen großen Meilenstein im Bereich der Digitalisierung gegangen. Dies war eine Innovation im Finanz- und Versicherungssektor. Das Projekt wächst stetig und erobert neue Branchen und Märkte über die Versicherungsbranche hinaus. Ein wahrlich gelungenes Projekt, das nun der BSI als neues Werkzeug zur Portfolioerweiterung dient. Was ein Erfolg!» Für die iS2 AG resultiert der Verkauf aus der langfristigen Strategie einer stärkeren Ausrichtung auf das Kerngeschäft und den vorwiegend deutschen Zielmarkt. «Mit der Reorganisation möchten wir uns auf unser Kerngeschäft und unsere Kerntechnologien fokussieren und dort verstärkt in die Optimierung unserer Vertriebsprozesse und die Diversifizierung unseres Produktportfolios investieren. Innovative Produktentwicklungen stehen für uns ebenso im Fokus wie der Ausbau unserer Kompetenz als Partner insbesondere mittelständischer Versicherer bei der Digitalisierung ihrer Vertriebs- und Kundenprozesse», so iS2 Vorstand Felix Kugelmann. Firmenkontakte bei BSI Business Systems Integration AG:

Charlotte Malz

+41 41 766 86 33

charlotte.malz@bsi-software.com bei Capvis AG:

Heiko Zühlke

+41 43 300 58 29

heiko.zuehlke@capvis.com Über BSI Der Schweizer Softwarehersteller BSI bietet eine ganzheitliche Plattform für die Digitalisierung der Kundenbeziehung. Für Retail, Banking und Insurance bietet BSI starke spezialisierte Standardlösungen auf Basis langjähriger Branchenexpertise. Das 1996 in Baden gegründete Unternehmen ist mit weiteren 8 Standorten in Deutschland und der Schweiz vertreten, mit insgesamt 413 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Zu den Kunden gehören marktführende Unternehmen in Europa. www.bsi-software.com Über Capvis Capvis ist eine der führenden Private-Equity-Gesellschaften in Europa. Die Capvis AG, exklusiver Berater der Capvis-Fonds, erwirbt hauptsächlich Mehrheitsbeteiligungen anführenden mittelständischen Unternehmen. Ziel ist es, Management-Teams dabei zu unterstützen, unternehmerisches Potenzial freizusetzen und neue Spitzenleistungen zu erzielen. Capvis konzentriert sich auf regionale Champions in lokalen Märkten und globale Nischenmarktführer in den Bereichen Industrie & Technologie und Advanced Services. Seit 1990 hat Capvis 61 Transaktionen mit einem investierten Gesamtkapital von mehr als 3.5 Milliarden Euro abgeschlossen. Capvis hat zehn Unternehmen an der Börse kotiert und wurde von der internationalen Presse wiederholt zur besten Private-Equity-Gesellschaft der Schweiz gewählt. www.capvis.com Über iS2 Der IT-Dienstleister und Lösungsanbieter iS2 Intelligent Solution Services AG ist seit 1990 Partner der Versicherungswirtschaft und kombiniert Branchen-Know-how und technologische Expertise zur Optimierung von Vertriebs- und Verkaufsprozessen. Als Produkthersteller entwickelt iS2 Software zur Unterstützung von Beratungsprozessen für Altersvorsorge, Biometrie und ganzheitlicher Bedarfsanalyse. Zudem nimmt die Erstellung von Tools zur Verbesserung der Customer Experience für hybride Versicherungskunden eine immer größere Rolle im Portfolio ein. Darüber hinaus ist iS2 etablierter Partner für Strategie- und Prozess-Beratung und die Entwicklung von Vertriebs- und Kundenportalen sowie individuellen IT-Projekten bei zahlreichen Versicherungs- und Finanzunternehmen. Über die Bayerische Die Versicherungsgruppe die Bayerische wurde 1858 gegründet und besteht aus den Gesellschaften Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G. (Konzernmutter), BL die Bayerische Lebensversicherung AG und der Kompositgesellschaft BA die Bayerische Allgemeine Versicherung AG. Die gesamten Beitragseinnahmen der Gruppe betragen über 722 Millionen Euro. Die Gruppe steigert ihr Eigenkapital kontinuierlich und liegt dabei weit über dem Branchenschnitt. Es werden Kapitalanlagen von über 5 Milliarden Euro verwaltet. Mehr als 12.000 persönliche Berater stehen den rund 1 Millionen Kunden der Bayerischen bundesweit zur Verfügung. Die Ratingagentur Assekurata hat der Konzernmutter in einem aktuellen Bonitätsrating die Qualitätsnote A- ("sehr gut") verliehen und bescheinigt dem Unternehmen eine weit über der Branche liegende Finanzkraft. Der BA die Bayerische Allgemeine AG wurde ebenfalls im Rahmen eines Bonitätsratings ein A- verliehen. Die BL die Bayerische Lebensversicherung AG hat im Rahmen eines umfassenden Unternehmensratings ein A+ erhalten.

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.