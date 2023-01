DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Chinas Inflation zieht mit Abkehr von Null-Covid-Politik an

Der Inflationsdruck in China ist im Dezember gestiegen. Wie aus den offiziellen Daten hervorgeht, hat die abrupte Abkehr der chinesischen Regierung von der Null-Covid-Politik den Weg für eine wirtschaftliche Erholung geebnet. Der Verbraucherpreisindex stieg im Dezember um 1,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr, nachdem der Anstieg im November lediglich 1,6 Prozent betragen hatte, wie das nationale Statistikamt mitteilte. Das entsprach den Erwartungen der vom Wall Street Journal befragten Ökonomen.

Bank of Japan prüft Nebeneffekte der ultralockeren Geldpolitik - Zeitung

Die Bank of Japan (BoJ) plant einem Zeitungsbericht zufolge, bei ihrer zweitägigen Ratssitzung in der nächsten Woche die Nebenwirkungen ihres geldpolitischen Lockerungsprogramms zu überprüfen. Die japanische Tageszeitung Yomiuri berichtete ohne Nennung von Quellen, dass der geldpolitische Rat die Renditen kurzfristiger japanischer Staatsanleihen und die Form der Renditekurve überprüfen will.

Europäische Politische Gemeinschaft trifft sich zu zweitem Gipfel in Moldau

Europäische Staats- und Regierungschefs treffen sich am 1. Juni in Moldau zu einem zweiten Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft. Das teilte die schwedische EU-Ratspräsidentschaft mit. Das Treffen soll die europäische Einheit vor dem Hintergrund des russischen Kriegs gegen die Ukraine stärken.

USA und Japan weiten gegenseitige Beistandsverpflichtung aus

Die USA und Japan weiten ihre gegenseitige militärische Beistandsverpflichtung aus. Bei einem Ministertreffen in Washington erklärten beide Regierungen, dass der Verteidigungspakt ihrer Länder auch für Bedrohungen aus oder im Weltall gelten soll. Militärische Vorfälle im Weltraum könnten demnach die Verpflichtung zur gegenseitigen Unterstützung nach Artikel fünf des bilateralen Abkommens auslösen.

+++ Konjunkturdaten +++

Japan/Leistungsbilanz Nov nsb Überschuss 1,803 Bill JPY (PROG: Überschuss 471,1 Mrd JPY)

Japan/Leistungsbilanz Nov nsb Überschuss 1,803 Bill JPY; +16,4% gg Vj

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

January 12, 2023 03:00 ET (08:00 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.