Die OMV hat ihr Trading Statement für das 4. Quartal veröffentlicht. Sowohl Öl- als auch Gaspreise waren gegenüber dem 3. Quartal rückläufig. Die Gesamtproduktion an Kohlenwasserstoffen liegt im 4. Quartal bei 385 kboe/d (Q3 bei 381), die Gesamtverkaufsmenge an Kohlenwasserstoffe bei 367 kboe/d (Q3 385). Beginnend mit 1. März 2022 sind die russischen Geschäftstätigkeiten nicht mehr inkludiert. Die Verkaufsmenge bei Polyolefine liegt im 4. Quartal bei 1,42 Mio. t (Q3: 1,32). Hinsichltich des Zwischenfalls in Schwechat teilt die OMV mit, dass der Versicherer der OMV eine Einschätzung des Versicherungswerts in Höhe von rund 175 Mio. Euro bestätigt hat. Dieser Betrag wird in dem CCS Operativen Ergebnis vor Sondereffekten in Q4/22 berücksichtigt, ...

