FRANKFURT (dpa-AFX) - Die bekannteste Digitalwährung Bitcoin hat am Donnerstag die Kursgewinne der vergangenen Handelstage ausgebaut und den höchsten Stand seit einem Monat erreicht. Am Morgen wurde ein Bitcoin auf der Handelsplattform Bitstamp für 18 100 US-Dollar gehandelt. Der Kurs liegt damit mehr als drei Prozent höher als am Vortag.

Zeitweise erreicht der Kurs bei 18 356 Dollar den höchsten Stand seit Mitte Dezember. Seit Jahresbeginn kann der Kurs des Bitcoin tendenziell zulegen, wobei der Kursanstieg zuletzt deutlich Fahrt aufgenommen hat. Laut Daten der Nachrichtenagentur Bloomberg verzeichnete der Bitcoin den längsten Kursanstieg seit 2010.

Auch andere Digitalwährungen wie Ether konnten seit Beginn des Jahres kräftig zulegen. Am Markt wurde auf eine allgemein freundliche Stimmung an den Finanzmärkten verwiesen. Unter anderem sorgte die Hoffnung auf ein stärkeres Wirtschaftswachstum in China für mehr Risikofreude an den Finanzmärkten, was auch die Digitalwährungen mit nach oben zog.

Trotz der jüngsten Kursgewinne konnte der Kurs des Bitcoin den scharfen Einbruch vom vergangenen November nur zu einem kleinen Teil wettmachen. Damals hatten Turbulenzen am Kryptomarkt im Zusammenhang mit der Kryptobörse FTX einen Kurssturz ausgelöst./jkr/bgf/tih