Bonn (www.anleihencheck.de) - Bonitätsstarke Staats- und Unternehmensanleihen könnten für Anleger 2023 wieder zu einer interessanten Anlageoption werden - vorausgesetzt, die Notenbanken halten die Teuerungsraten im Zaum, so die Analysten von Postbank Research.Stark steigende Inflationsraten und eine zunehmend restriktive Geldpolitik vieler Notenbanken hätten 2022 weltweit zu einem kräftigen Anstieg der Zinsniveaus an den Anleihemärkten geführt. So seien die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen bei 1,5% gestartet, hätten zwischenzeitlich fast 4,4% erreicht und das Jahr bei knapp 3,9% beendet. Die laufende Verzinsung europäischer Unternehmensanleihen mit guter und sehr guter Bonität (Investment Grade, IG) habe zum Jahresultimo bei durchschnittlich 4,3% gelegen - Anfang des Jahres seien es noch 0,5% gewesen. ...

