Klassischerweise gehören Banken zu den ersten Unternehmen, die in den USA die Berichtssaison einläuten. Morgen ist es wieder soweit: JPMorgan & Co öffnet die Bücher. Die Deutsche Bank wartet hingegen erst am 2. Februar mit Zahlen auf. Die Analysten von Goldman Sachs sind für das abgelaufene Quartal optimistisch und haben ihr Kursziel erhöht.

Den vollständigen Artikel lesen ...