HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Rio Tinto gleich um zwei Schritte von "Sell" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 4000 auf 6700 Pence angehoben. Trotz der noch bestehenden Rezessionsbefürchtungen und der Volatilität, die sich aus der beendeten chinesischen Null-Covid-Politik ergeben dürfte, seien die Rohstoffmärkte insgesamt in guter Verfassung, schrieb Analyst Richard Hatch in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Seine bisherige Verkaufsempfehlung für die Aktie des Bergbaukonzerns habe auf einer eher rückläufigen Kursentwicklung und einer geringen Dividendenerwartung basiert. Dies sei angesichts steigender Rohstoffpreise und besserer Aussichten für China nun unwahrscheinlich./edh/ck



ISIN: GB0007188757

