Julia Reilinger wurde in das Führungsteam der B&C Innovation Investments (BCII) berufen. Sie ist damit für das zuletzt gewachsene Portfolio der Technologie-Wachstumsunternehmen auf Geschäftsführungsebene innerhalb der B&C-Gruppe verantwortlich. Mit der B&C Innovation Investments wird seit 2016 in Technologie- Wachstumsunternehmen investiert. Aktuell werden Beteiligungen u.a. an der börsenotierten Frequentis, dem Börsekandidaten TTTech, sowie an den Unternehmen Flightkeys, Contextflow, TriLite, Kinexon, Citrine, Klarx, Kreatize und Awake Mobility gehalten. Ziel der B&C Innovation Investments GmbH ist es, in wachstumsorientierte Technologieunternehmen zu investieren, die für den Wirtschafts- und Technologiestandort Österreich ...

