Dietikon (ots) -Die Chicorée Gruppe steigert den Gesamtumsatz im Jahr 2022 um 20% auf 184 Millionen CHF und erzielt damit zum 40-jährigen Jubiläum den höchsten Umsatz in der gesamten Unternehmensgeschichte.Während einer unsicheren Marktsituation, bedingt durch Lieferengpässe und steigende Rohstoffpreise, konnte Chicorée im Jahr 2022 wieder massiv zulegen und wird mit neu 176 Standorten und dem auf 184 Millionen CHF ausgebauten Umsatz zur neuen Nummer 1 der Schweizer Modehändler."Wir freuen uns sehr, dass wir nach den zwei ausserordentlichen Jahren mit einem schwierigen Marktumfeld im Jahr 2022 gleichzeitig zu unserem 40-jährigen Unternehmensjubiläum den Umsatz auf ein Rekordergebnis steigern konnten. Das vergangene Jahr wurde wieder durch einen heissen Sommer geprägt. Aus diesem Grund verkaufte sich die Frühlings- und Sommerkollektion besonders erfolgreich. Auch das Weihnachtsgeschäft lief nach eher schwierigen Vorjahren sehr erfreulich. Für das nun angelaufene Jahr 2023 rechnen wir mit einer Erholung im Bereich der Rohstoffpreise und der Lieferkette, jedoch einer durch die Inflation bedingten nach wie vor eher gedämpften Konsumentenstimmung im Detailhandel" so Thomas Ullmann, CEO der Chicorée Gruppe.2022 wurden 6 neue Filialen eröffnet. Neu zählt die Chicorée Gruppe 176 Standorte in allen Landesteilen der Schweiz und beschäftigt über 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.Gelungener Generationenwechsel in der Geschäftsführung macht sich bemerkbar2020 trat Jörg Weber, Inhaber und Gründer der Schweizer Modekette Chicorée, nach über 38 Jahren operativer Tätigkeit in den Verwaltungsrat zurück und übergab die Geschäftsführung an den neuen CEO Thomas Ullmann und die beiden Söhne Pascal Weber und Mathias Weber, welche durch ihre neuen Funktionen als Co-CEOs in die Geschäftsführung eintraten.Auch das zweite Geschäftsjahr für Chicorée unter der neu aufgestellten Geschäftsführung zeigt sich sehr erfolgreich. "Innovationen in allen Abteilungen und der konzentrierte Fokus auf die Digitalisierung treiben das Wachstum von Chicorée voran", sagt Thomas Ullmann."Es macht mich stolz, mit Thomas Ullmann und meinen beiden Söhnen die operative Führung an die nächste Generation erfolgreich übergeben zu haben. Dieser Generationenwechsel hat sich auch wieder stark bemerkbar gemacht und das Wachstum noch weiter vorangetrieben", sagt Jörg Weber, Verwaltungsratspräsident der Chicorée Gruppe.Erfolgreiche Lancierung und Ausbau des OnlineshopsIm Frühling 2022 wurde der Onlineshop von Chicorée in Form von eintägigen Flash Sale Shoppingevents, den "Moments Online Shopping Days", lanciert. Die ersten Pakete haben das Chicorée Logistikcenter in Brunegg AG im Mai 2022 verlassen.Dieses Jahr 2023 wird Chicorée den Onlineshop massiv ausbauen und einen Grossteil der Kollektion online anbieten. Auch sind dieses Jahr neue Omnichannelservices wie beispielsweise Click & Collect geplant (Produkte online reservieren und in der Filiale bezahlen bzw. abholen).Weitere Expansion mit Fokus RomandieFür das Jahr 2023 strebt Chicorée weiterhin ein hohes Tempo und weiteres Wachstum an. Es sind 5 bis 10 neue Standorte geplant. Vor allem die Region Romandie bietet nach wie vor grosses Wachstumspotential.Pressebilder und weitere Infos: https://chicoree.ch/de/presse/Pressekontakt:Chicorée Mode AGPascal WeberKanalstrasse 88953 Dietikonpublic@chicoree.ch+41 43 244 48 48Original-Content von: Chicorée Mode AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100059304/100901078