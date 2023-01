Gurugram, Indien (ots/PRNewswire) -VVDN Technologies (https://www.vvdntech.com/), ein weltweit tätiger Anbieter von Dienstleistungen und Lösungen in den Bereichen Entwicklung, Herstellung und Digitalisierung eingebetteter Produkte, hat angekündigt, sein Portfolio durch das Angebot von Entwicklungs- und Fertigungsdienstleistungen für Automobilhersteller, Zulieferer, Flottenbesitzer und Start-ups weltweit auszubauen.Im Automobilbereich verfügt VVDN über die Fähigkeit, Produkte für die Automobilindustrie zu entwerfen, zu entwickeln und herzustellen, von Fahrerassistenzlösungen bis hin zu digitalen Cockpit-Lösungen. Dazu gehören spiegellose Kamerasysteme, ADAS, Batteriemanagementsysteme (BMS), Infotainmentsysteme, digitale Instrumentencluster, Surround-View-Systeme (SVS) und Telematiksteuergeräte (TCU). Ein weiterer Schwerpunkt ist die E-Mobilität durch die Unterstützung von Designs für private und gewerbliche EV-Ladegeräte in verschiedenen Regionen.Das Unternehmen spezialisiert sich auf Forschung und Entwicklung und bietet Hardware- und Softwareentwicklung, RF-Design, Systemtests und mechanische Dienstleistungen an. In Gurugram, Ahmedabad, Chennai und Kochi hat VVDN bereits Forschungs- und Entwicklungszentren für die Automobilindustrie sowie hochmoderne Testlabors eingerichtet. Im Bereich der Fertigung hat das Unternehmen umfangreich in Bereiche wie PCBA, Prototypenbau, Werkzeugbau für Autoteile, Spritzguss, Druckguss und Blechbearbeitung investiert.Das Digitalteam des VVDN arbeitet auch an der Cloud-Suite, einer umfangreichen Toolbox mit Cloud-fähiger Software, die Automobilherstellern bei der Anpassung verschiedener Anwendungen wie zum Beispiel Telematik und E-Mobilität sowie bei der Einführung digitaler Technologien helfen soll.Vivek Bansal, Präsident und Mitbegründer von VVDN Technologies: "Wir freuen uns sehr darauf, unser umfassendes Fachwissen im Bereich der Automobilelektronik einzubringen, das den Dienstleistungsumsatz von VVDN steigern wird. VVDN arbeitet mit führenden Automobilherstellern und Tier-I-Zulieferern zusammen und unterstützt sie beim Design, der Entwicklung und der Herstellung von Elektronik der nächsten Generation. Nicht nur die Elektronik, sondern auch die Software hat die Automobilbranche revolutioniert. Wir freuen uns, einen durchgängigen Mehrwert bei der Entwicklung von Anwendungen wie etwa Telematik und E-Mobility bieten zu können, die für die digitale Transformation und das Wachstum unserer Kunden entscheidend sind."VVDN wird vom 12. bis zum 15. Januar auf der "Auto Expo 2023 - Components" in Neu-Delhi vertreten sein. Das Unternehmen wird eine Vielzahl von Lösungen ausstellen, die seine Fähigkeiten in den Bereichen Elektronik, Mechanik, Fertigung und Digitaltechnik veranschaulichen.VVDN-Stand: Halle 3FF, Stand B36Informationen zu VVDN:Medienkontakt:Kunwar.sinha@vvdntech.inKontakt:Kontakt zur Terminvereinbarung: info@vvdntech.comVVDN ist ein Produktentwicklungs- und Fertigungsunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung von End-to-End-Produkten in verschiedenen vertikalen Technologiemärkten (5G, DataCenter, Netzwerke und WLAN, Vision, Automobilindustrie, IdD, Cloud und Apps) konzentriert. Der indische Hauptsitz von VVDN befindet sich in Gurugram, Indien und der nordamerikanische Hauptsitz in Fremont, Kalifornien, USA. VVDN bedient globale Kunden in mehreren Regionen, darunter die USA, Kanada, Europa, Indien, Vietnam, Korea und Japan. VVDN verfügt über 11 fortschrittliche Produktentwicklungszentren in Indien und auf der ganzen Welt sowie über sieben Produktionsstätten in Manesar, Gurugram und Pollachi, Tamil Nadu, Indien. Dazu gehören unternehmenseigene Weltklasse-Einrichtungen wie die SMT-Fabrik und Werke für Formenbau und Werkzeugbau, Druckguss, Antennenmontage, Metallstanzen, Produktmontage und Produktzertifizierungslabore. Die Entwicklungs- und Fertigungseinrichtungen von VVDN sind vollständig auf die Entwicklung und Herstellung von Produkten für Unternehmen, Verbraucher, Industrie sowie die Automobilindustrie ausgelegt.Kunwar SinhaKunwar.sinha@vvdntech.in+91-9971887719Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1531036/VVDN_Technologies_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/fahrzeugtechnik-und-fertigungsdienstleistungen-fur-globale-markte-vvdn-starkt-sein-serviceangebot-301719979.htmlOriginal-Content von: VVDN Technologies Inc, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133746/5414531