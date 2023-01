Hamburg (ots) -Gesprächsgast in einer neuen Folge des NDR Info Podcasts "Das Coronavirus-Update" ist am Donnerstag, 12. Januar, Christian Drosten. NDR Wissenschaftsredakteurin Korinna Hennig spricht mit dem Leiter der Virologie an der Berliner Charité über die Frage, ob die Corona-Pandemie zu Ende geht und was das für den Umgang mit dem Virus bedeutet. Themen sind außerdem die Omikron-Virusvariante, die sich gerade in den USA ausbreitet, und die Entwicklung in China.Die Podcastfolge ist ab 17.00 Uhr unter NDR.de/coronaupdate sowie in der ARD-Audiothek abrufbar und wird außerdem in einer gekürzten Version um 18.05 Uhr im Radioprogramm von NDR Info gesendet.Der NDR Info Podcast "Das Coronavirus-Update" wurde u. a. mit zwei Grimme Online Awards, einem Sonderpreis des Beirats des Deutschen Radiopreises sowie dem Preis der Bundespressekonferenz ausgezeichnet und wurde bis Ende Dezember 2022 knapp 146 Millionen Mal abgerufen.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkBettina BrinkerUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationTel: 040 / 4156 2302Mail: b.brinker@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/5414518