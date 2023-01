Die Hausse nährt die Hausse. So oder so ähnlich kann man die aktuelle Situation an den deutschen Aktienmärkten gegenwärtig beschreiben. Die gute Stimmung schlägt auch auf die Kurse unserer beiden heutigen Protagonisten Varta und Zalando durch. Vor allem Zalando präsentiert sich gegenwärtig bärenstark. Bleiben wir zunächst jedoch bei Varta. Die Aktie des Batterieherstellers erholte sich zuletzt, steht nun aber vor einer wichtigen Bewährungsprobe. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...