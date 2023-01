Der Goldpreis startet furios ins neue Jahr. Gold konnte mittlerweile seit Anfang November rund 250 Dollar zulegen. Der Silberpreis verbuchte prozentual sogar das größere Plus. Rund 40 Prozent ging es in der Spitze nach oben. "Eine Konsolidierung in den kommenden Tagen und Wochen wäre alles andere als ein Beinbruch", sagt Markus Bußler.Potenzielle Auslöser für eine solche Konsolidierung gibt es viele: Die heutigen Inflationsdaten könnten für eine höhere Volatilität sorgen, das anstehende chinesische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...