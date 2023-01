DJ EZB: Inflationserwartungen von Konsumenten sinken im November

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Inflationserwartungen von Konsumenten im Euroraum sind im November etwas gesunken, lagen aber weiterhin deutlich über dem Inflationsziel der EZB von 2 Prozent. Wie aus der Konsumentenumfrage der Europäischen Zentralbank (EZB) für November hervorgeht, rechneten Konsumenten damit, dass die Verbraucherpreise in den nächsten zwölf Monaten um 5,0 (Oktober: 5,4) Prozent steigen werden. Auf Sicht von drei Jahren sahen sie die Inflation bei 2,9 (3,0) Prozent. Die EZB selbst hatte im Dezember für 2023 eine Inflationsrate von 6,3 Prozent prognostiziert und für 2025 - also in drei Jahren - eine von 2,3 Prozent.

Die Verbraucher rechneten zudem damit, dass ihre Einkommen in den nächsten zwölf Monaten lediglich um 0,9 (0,7) Prozent steigen würden, während die Erwartungen für das nominale Ausgabenwachstum in den nächsten zwölf Monaten auf 4,3 (4,7) Prozent sanken.

Die wirtschaftliche Lage im Euroraum wird sich nach Einschätzung der Konsumenten in den nächsten zwölf Monaten eintrüben. Sie rechneten mit einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 2,0 (2,6) Prozent. Die Erwartung für die Arbeitslosenquote sank auf 12,4 (12,5) Prozent.

January 12, 2023

