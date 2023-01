Bei Apple scheint bald die Hölle zuzufrieren: Der iPhone-Bauer arbeitet einem Bericht zufolge an Macbooks mit Touchdisplay. Das wäre eine 180-Grad-Wende gegenüber der bisherigen Produktstrategie. Apple scheint in den nächsten Jahren seine bisherige Anti-Touchdisplay-Strategie für Macs und Macbooks ad acta zu legen. Laut dem in der Regel äußerst gut über Apple-Entwicklungen informierten Bloomberg-Reporter Mark Gurman plant der Konzern in zwei Jahren, Macbooks mit Touchdisplay auf den Markt zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...