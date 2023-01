NEW DELHI (IT-Times) - Der chinesische Technologiekonzern BYD hat auf der Expo in Indien neue Fahrzeuge und Technologien vorgestellt und einen Einblick in die Unternehmensstrategie gegeben. BYD India ist die indische Tochtergesellschaft der BYD Company Ltd. (ISIN: CNE100000296, 01211.HK) und bereitet...

Den vollständigen Artikel lesen ...