Die Lufthansa-Aktie ist weiter auf dem Weg gen Norden. Am Mittwoch konnte der MDAX-Konzern mit 8,50 Euro ein neues 12-Monats-Hoch markieren. Aus Italien kommen indes Nachrichten, dass die ITA-Übernahme (DER AKTIONÄR berichtete) kurz bevorsteht. Presseberichten zufolge wird das Frankfurter Unternehmen Mitte kommender Woche ein Angebot abschicken. Die Lufthansa dürfte am 18. Oder 19. Januar ein konkretes Angebot für den Minderheitsanteil an der italienischen Staats-Airline abgeben, wie die Zeitung ...

