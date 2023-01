© Foto: John Nacion - picture alliance / ZUMAPRESS.com



Einst gehypte Meme-Aktien legen in dieser Woche einen Rebound aufs Parkett. Bed Bath & Beyond (BBBY) führen die Mega-Rallye an. Stehen Meme-Aktien vor einem Comeback?

Bed Bath & Beyond-Aktien stiegen um satte 68 Prozent. Auf Fünf-Tagessicht haben die Titel rund 97 Prozent hinzugewonnen. Gamestop, der ursprünglichen Star der Meme-Aktienmanie von 2021, kletterte um sieben Prozent. AMC Entertainment-Titel notieren nach der gestrigen Sitzung 21 Prozent höher.

Die Rallye bei Bed Bath & Beyond wurde laut CNBC zunächst durch die Nachricht ausgelöst, dass das Unternehmen mehr Mitarbeiter entlassen würde, um die Kosten zu senken und im Geschäft zu bleiben.

Die Aktien des angeschlagenen US-Einzelhändlers erreichten in der vergangenen Woche den niedrigsten Stand seit Anfang der 1990er Jahre. Bed Bath & Beyond steht kurz vor einem möglichen Konkurs, da die Umsätze zurückgehen und die Verluste steigen.

Das Short-Interesse an Bed Bath & Beyond beläuft sich laut Zahlen vom Analyseunternehmen S3 Partners auf 82,7 Millionen US-Dollar bzw. 52,07 Prozent des Streubesitzes. Demnach wetten Kleinanleger hauptsächlich auf einen Anstieg der Aktie, während Wetten gegen das Unternehmen von großen institutionellen Anlegern platziert würden. Ein volatiler Handel der Aktie ist die Folge. Wie Reuters berichtet, war das Optionsvolumen von Bed Bath & Beyond gestern neunmal so hoch wie normalerweise.

Anfang 2021 schlossen sich Kleinanleger in sozialen Medien zusammen, um eine Reihe von stark geshorteten Aktien zu kaufen. Dies führte zu massiven Short-Squeezes. Diese Meme-Aktien erlebten im vergangenen Jahr große Rückschläge, als sich die Risikostimmung angesichts der aggressiven Zinserhöhungen änderte. Gamestop-Aktien fielen im Jahr 2022 um 50 Prozent, während AMC- und Bed Bath & Beyond-Titel um 75 bzw. 82 Prozent einbrachen.

Sind Sie im neuen Jahr auf der Suche nach einer langfristigen, überdurchschnittlichen Performance? Dann könnte das Five Lions Zertifikat einen Blick wert sein. Es bündelt fünf absolute Top-Strategien in einem Wertpapier. Eine dieser Strategien ist normalerweise für Privatanleger nicht zugänglich - jetzt hier mehr erfahren!

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion