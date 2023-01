DJ PTA-News: S IMMO AG: S IMMO AG verkauft Gewerbepark bei München und strebt weitere Verkäufe von deutschen Gewerbeobjekten an

Wien (pta/12.01.2023/11:00) - Die börsennotierte S IMMO AG hat den Gewerbepark Ikaruspark in Puchheim bei München im Rahmen eines Asset Deals an die IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, die auf Rechnung des Sondervermögens "Palmira Unternehmensimmobilien Club 2" handelte, verkauft. Der Gewerbepark in unmittelbarer Nähe zum Autobahnring München hat eine Gesamtmietfläche von rund 14.500 m². Über die Details der Transaktion haben die beteiligten Parteien Stillschweigen vereinbart.

Die S IMMO AG hat im Zuge ihres aktuellen Verkaufsprogramms von Wohnimmobilien am deutschen Markt und weiteren Marktsondierungen in den vergangenen Monaten festgestellt, dass es derzeit ein solides Interesse von lokalen Marktteilnehmern an einzelnen Gewerbeimmobilien gibt. Daher haben der Vorstand und der Aufsichtsrat entschieden, das Verkaufsprogramm in Deutschland um die deutschen Gewerbeimmobilien außerhalb von Berlin zu erweitern. In Summe umfasst das betroffene Gewerbeportfolio der S IMMO AG über 20 Objekte in Erfurt, Halle, Leipzig, Hamburg, Kiel, Bremen, Magdeburg, Potsdam, Weimar und Rostock. Auch wenn das tatsächliche Verkaufsvolumen zum jetzigen Zeitpunkt ungewiss ist, könnten die Verkaufserlöse potenziell über EUR 200 Mio. liegen.

