TeamViewer präsentierte am gestrigen Mittwoch (11.01.) Aktionären und Analysten starke Eckdaten für das 4. Quartal 2022. Obwohl es sich hierbei nur um vorläufige Zahlen handelte, "feierte" die Börse diese. Der Aktienkurs von TeamViewer legte in einer ersten Reaktion zu. Kurzzeitig geriet hierbei auch der Kursbereich um 14 Euro in den Fokus. Allerdings konnte die Aktie dieses Niveau nicht ganz halten. Rückblick - Schwieriges Jahr 2022 Hinter TeamViewer ...

