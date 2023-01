DJ Daimler Truck erzielt deutliches Absatzplus trotz Lieferengpässen

FRANKFURT (Dow Jones)--Daimler Truck hat dank besserer Nutzfahrzeugverkäufe in allen Regionen der Welt vergangenes Jahr ein deutliches Absatzplus erzielt. Wie der DAX-Konzern mitteilte, kletterte der Absatz 2022 um 14,2 Prozent auf 520.291 Einheiten. Trotz Lieferengpässen, vor allem bei Halbleitern insbesondere im ersten Halbjahr, erzielte Daimler Truck in Europa mit einem Zuwachs von 17,7 Prozent auf 166.369 Fahrzeugen das stärkste Plus.

"Trotz der herausfordernden gesamtwirtschaftlichen Situation im Jahr 2022 konnten alle unsere Segmente den Absatz von Lkw und Bussen weiter steigern", wird CEO Martin Daum in der Mitteilung zitiert.

Auf dem weltgrößten Lkw-Markt Nordamerika steigerte der Konzern die Verkäufe um 15,2 Prozent auf 186.779 Fahrzeuge. In Asien erzielte das Unternehmen einen geringeren Zuwachs von 8,8 Prozent auf 155.967 Einheiten.

Rückenwind erhielt Daimler Truck vom vergleichsweise kleineren Bus-Geschäft: Hier zogen die Verkäufe den weiteren Angaben zufolge weltweit um 28 Prozent auf 24.041 Fahrzeuge an.

