Der neue Report des Startup-Verbands über Neugründungen in Deutschland zeigt einen starken Rückgang des Gründungsgeschehens. Doch er offenbart auch Chancen für neue Player:innen und Branchen. Der Startup-Verband hat zusammen mit Startupdetector seinen neuen Report "Next Generation - Startup-Neugründungen in Deutschland" über den Status des deutschen Gründungsgeschehens veröffentlicht. Diesmal sehen die Ergebnisse des halbjährlich erscheinenden Reports ernüchternd ...

Den vollständigen Artikel lesen ...