Wolfratshausen (ots) -Am 28.02.2023 ist es wieder so weit.Nach zwei Jahren Corona Pause, kommt der Oracle Forms Day am 28. Februar 2023 wieder nach Berlin.Dieses Mal veranstaltet Oracle selbst den Oracle Forms Day. Die Tagesveranstaltung ist für die zahlreichen Oracle Kunden, die Forms Anwendungen einsetzen ein Informationstag der Extraklasse.Zahlreiche bekannte Referenten, sowie der Oracle Produktmanager Michael Ferrante sind persönlich vertreten. Ein Ausblick auf Forms 14 gehört ebenso zum Inhalt, sowie die Vorstellung des neuen Release 12.2.1.19.Die Der IT- Macher GmbH ist mit Vorträgen zu Oracle APEX, Mobile, sowie mit einem Erfahrungsbericht zur Ablöse von Oracle Reports und dem Oracle Discoverer nach BI/Analytics Publisher vertreten. Letzteren Vortrag in Zusammenarbeit mit unserem Kunden der IG Metall.Anmelde- Informationen zum Forms Day 2023 finden sie bei Oracle oder auf unserer Homepage.Der IT-Macher GmbHund was sie über uns wissen sollten...Unser IT-Unternehmen mit Sitz in Wolfratshausen, südlich von München, beschäftigt knapp 30 Expertinnen und Experten mit langjährigem IT Know-how.Zum Leistungsumfang gehören die Beratung von Unternehmen bei der Entwicklung der IT-Strategie, die Entwicklung & Modernisierung von Software- Anwendungen, sowie die Bereitstellung ausgereifter IT- Lösungen.Der Fokus liegt auf einer nachhaltigen Betreuung von Unternehmen, die Oracle Forms-, und/oder APEX- Anwendungen einsetzen oder von Forms nach APEX migrieren wollen.Ein weiterer Schwerpunkt ist die Software-Entwicklung für den mobilen Einsatz auf Tablets sowie Smartphones auf Basis modernster Technologien bis hin zur Offlinefähigkeit.Pressekontakt:Der IT-Macher GmbHMichael KilimannKönigsdorfer Straße 2582515 Wolfratshausen+49 8171 998 93 97info@der-it-macher.dewww.der-it-macher.deOriginal-Content von: Der IT Macher GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/121145/5414682