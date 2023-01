Die MHP Hotel AG (ISIN: DE000A3E5C24), unabhängiger Betreiber von Premium-Hotels, setzte zuletzt ihren Wachstumskurs fort durch die Übernahme des Betriebs des bisherigen Luxushotels Park Hyatt Hamburg - Stichwort: Mönckebergstrasse, Levantehaus. Passend zur erkennbaren Aufbruchstimmung in der Hotelbranche nach Corona und bei MHP Partners im Besodneren, melden die Münchener heute die vorläufigen Zahlen für 2022: Umsatzprognose übertroffen - EBITDA "am oberen Rand"der Prognose nur nach "adjustieren" bei MHP Hotel. Die Konzernerlöse von rund 105 Mio EUR in 2022 liegen run d5% über der Prognose von ...

