Tesla kommt aus den Schlagzeilen nicht heraus. Nicht nur, weil sich Elon Musk in den letzten Wochen mehr und mehr um sein neues Baby Twitter als um Tesla kümmerte und mit seinem Ego-Trip selbst die allergrößten Tesla-Fans schier in den Wahnsinn trieb. Sondern auch, weil er immer wieder an den Zielen für das Gesamtjahr festhielt, obwohl er im Vorfeld wusste, dass die Marke von 50 Prozent plus im Jahr 2022 wohl sehr sehr schwer zu knacken sein würde. Dennoch sieht die DZ Bank Potenzial für die Aktie ...

