Düsseldorf (ots) -Pünktlich zum Jahresbeginn verkündet der Multiservice-Anbieter Klüh den Start eines neuen Unternehmenskanals. Mit Klüh4all - einer Mischung aus Corporate Blog und Online-Magazin - gibt das Düsseldorfer Familienunternehmen ab sofort regelmäßig ausführliche Einsichten in seine infrastrukturellen Dienstleistungen für eine moderne, nachhaltige Gebäudebewirtschaftung in einer sich verändernden Arbeitswelt."Wir möchten unsere Expertise über das Gebäudemanagement und unsere Erfahrungen aus der Praxis stärker nach außen streuen. Das neue Online-Magazin erlaubt es uns, einem breiten Publikum zugänglich zu machen, was Klüh und seine Dienstleistungen ausmacht", erklärt Sarah Latton, Leiterin Marketing & Kommunikation bei Klüh Multiservices.Breites Themenspektrum in übersichtlichem LayoutHintergrundberichte und Interviews zeigen der Leserschaft die Prozesse hinter den Services in so unterschiedlichen Geschäftsbereichen wie Reinigung, Catering und Sicherheit. Fallbeispiele veranschaulichen, wie Klüh seine Services individuell auf die Kundenbedürfnisse abstimmt und umsetzt. Ein großes Augenmerk gilt hierbei dem Engagement in den Bereichen Nachhaltigkeit und Digitalisierung, deren transformative Kraft der Servicedienstleister entlang der Wertschöpfungskette ausgiebig nutzt, um auch in Zukunft zu den Taktgebern im Markt zu gehören. Tiefe Einblicke möchte das Unternehmen ebenso in das tägliche Arbeitsleben und die Karrieremöglichkeiten bei Klüh gewähren. Abgerundet wird das Themenangebot durch Ratgebertipps, welche die Kompetenz des Multiservice-Anbieters in der Reinigung und in der Küche unterstreichen.Bei der Umsetzung von Klüh4all wurde besonders großer Wert auf die Nutzerfreundlichkeit gelegt. So gewährleistet ein übersichtliches Layout verbunden mit einer intuitiven Navigation, dass Besucher des Online-Magazins leicht zu den gewünschten Inhalten gelangen. Hierbei erlaubt eine Filterfunktion, Beiträge nach Datum, Geschäftsbereich und einem übergeordneten Themenspektrum auszuwählen. Eine optimale Lesefreundlichkeit stellt Klüh zudem mit einem responsiven Webdesign sicher, sodass eine reibungslose Nutzung auf allen Endgeräten gewährleistet ist.Das Online-Magazin Klüh4all erreichen Sie unter: www.klueh.de/aktuelles/klueh4allPressekontakt:Klüh Service Management GmbH | Julian Kerkhoff | Tel.: 0211 9068-304| j.kerkhoff@klueh.deOriginal-Content von: Klüh Service Management GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/31416/5414725