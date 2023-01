Mehr Gold durch neue Bohrungen: Westgold Resources: Neues Rekordergebnis auf Bluebird

Anzeige / Werbung

Dieser australische Goldproduzent feilt unentwegt an seiner Effizienz. Mit erfolgreichen Bohrungen nahe und rund um die produzierende Mine Bluebird sollen profitable Ressourcen und Vorräte vergrößert werden.



Mit einer neuen Rekordminenproduktion von 110.606 Tonnen Gestein mit einem durchschnittlichen Goldgehalt von 3,47 g/t konnte Westgold Resources Ltd. (ASX: WGX, FSE: 0W2) auch im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2023 wieder ein eindrucksvolles Zeichen setzen. Ergänzt wurde der neue Rekord durch ein ebenfalls sehr erfolgreiches Bohrprogramm, das Ziele am Zusammenfluss von Bluebird Depps und South Junction erschloss. Hier konnten 36 Meter mit 5,02 g/t Gold durchteuft werden.

Im Vergleich zum ersten Quartal des laufenden 2023er Geschäftsjahrs, in dem von Westgold Resources ebenfalls ein neuer Rekord mit einer Verarbeitungskapazität von 90.588 Tonnen mit einem durchschnittlichen Goldgehalt von 3,2 g/t vermeldet werden konnte, wurde zwischen Oktober und Dezember damit nicht nur die Menge des verarbeiteten Gesteins deutlich erhöht, sondern das Erz wies auch einen höheren Goldgehalt auf.



Westgolds geschäftsführender Direktor Wayne Bramwell hatte deshalb allen Grund, auf die erreichten Erfolge stolz zu sein, denn die Strategie des Unternehmens geht auf und seine wichtigsten Minen werden größer und profitabler. Besonders auf der Bluebird-Untertagemine schreitet nicht nur die Produktion, sondern auch der Ausbau der Förderstätte zügig voran.



Hervorragende Bohrerfolge für Westgold Resources

Besonders erfreulich waren dabei die Bohrerfolge, die am erwarteten Zusammenfluss von Bluebird Deeps und South Junction. Im Bohrloch 22BLDD253 konnten gleich mehrere hochgradig vererzte Zonen durchschnitten werden, darunter 8,19 Meter mit 9,01 g/t Gold in 372,8 Meter Tiefe. In 484,1 Meter Tiefe begann ein Abschnitt, der 7,12 g/t Gold über eine Länge von 10,17 Meter enthält. Weitere 36 Meter mit 5,02 g/t wurden in 557 Meter Tiefe durchteuft, wobei die wahre Breite dieser Vererzung vermutlich geringer ist.



Bohrerfolge wurden auch nördlich des aktuellen Minenplans auf Bluebird erzielt. Von ihnen darf angenommen werden, dass sie in naher Zukunft dazu genutzt werden können, neue Abbaugebiete zu definieren. In diesem Teil des Entwicklungsgebiets wurden 5,12 Meter mit 9,81 g/t Gold in 134,88 Meter Tiefe im Bohrloch 22BLDD171 durchschnitten.



Weitere 8,05 Meter mit 3,50 g/t Gold durchteufte das Bohrloch 22BL22146 in 115 Meter Tiefe, während das Bohrloch 22BLDD161 einen zwei Meter breiten Abschnitt mit 8,97 g/t Gold in einer Tiefe von 117 Meter identifizierte. Als Reaktion auf diese Erfolge wird Westgold Resources nun seine Untergrundexploration auf Bluebird beschleunigen. Dazu soll noch im Januar eine Oberflächenbohranlage an den Standort verlegt werden, um mit der Erprobung der Bluebird Deeps und South Junction Möglichkeiten zu beginnen.









Die Bedeutung der Bluebird-Goldmine wird immer größer

Innerhalb der vier Untertageminen der Murchison-Betriebe war Paddy's Flat bislang die größte Produktionsstätte. Die durchgeführten Erweiterungsarbeiten haben jedoch dazu geführt, dass Bluebird inzwischen zu Paddy's Flat aufgeschlossen hat und schon in Kürze zu Westgolds wichtigster Mine in diesem Bereich Australiens werden könnte. Beide Minen zusammen kommen derzeit auf eine Kapazität von 1,4 bis 1,8 Millionen Tonnen Gestein pro Jahr.



Für die investierten Aktionäre beginnt das Kalenderjahr 2023 damit mit sehr guten Nachrichten. Zwei Quartale mit einer neuen Rekordproduktion und ein konstanter Erfolg bei der Ausweitung der lokalisierten Mineralisierungen sprechen eine eindrucksvolle Sprache und die Aussichten dafür, dass weitere Erfolge folgen werden, sind gut.





