12.01.1906: Dow Jones schließt erstmals über 100 Punkte - Außerdem: Was den DAX® in der kommenden Zeit erwarten könnte

Heute vor 117 Jahren schloss der Dow Jones das erste Mal im dreistelligen Bereich. Außerdem: Die aktuelle charttechnische Einschätzung unseres Technischen Analysten, Jörg Scherer, unter anderem für den DAX®.



Vor 117 Jahren schloss der Dow Jones erstmals über der 100 Punkte-Marke. Heute ist der amerikanische Dow Jones Industrial Average Kursindex eines der bekanntesten und wichtigsten Aktienindizes weltweit. Doch das war nicht immer so. Erstmals am 3. Juli 1884 veröffentlicht, bestand der von Charles Dow entwickelte Vorgänger des heutigen Dow Jones aus 11 Aktien vor allem aus der Eisenbahn- und Dampfschifffahrtsindustrie. Über die Zeit wurden dem Index weitere Werte, insbesondere aus der amerikanischen "Old Economy", hinzugefügt, sodass schließlich der heutige Dow Jones mit 30 Aktien entstand. Die Indexzusammensetzung wird hierbei periodisch überprüft. Regelmäßig werden neue Aktien in den Dow Jones aufgenommen oder müssen diese verlassen. Am längsten war der Mischkonzern General Electric Teil des Index, bevor es nach mehr als 100 Jahren Indexmitgliedschaft die Liste der amerikanischen Standardwerte verlassen musste.









Trotz des herausfordernden Umfeldes konnten sich die Aktienindizes zu Jahresbeginn weltweit erholen. So stiegen Dow Jones, Nasdaq und DAX® zu Jahresbeginn deutlich an und Anlegerinnen und Anleger freuen sich auf eine Verschnaufpause nach einem zermürbenden Jahr 2022. Ob und wie lange die Erholung weitergehen könnte analysiert Jörg Scherer, technischer Analyst der HSBC. In der heutigen Ausgabe des kostenlosen Daily Trading-Newsletters analysiert er unter anderem den CDAX®, den marktbreiten deutschen Aktienbarometer. So viel vorab - es bleibt spannend!









