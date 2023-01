Hören: Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S3/87 geht es um Interesse an OMV und Verbund, das nicht Finanzporno ist. Was Finanzporno ist, erklärt Larissa Kravitz. Spannend ist auch WWE vs. AEW und es ist eine Lanze für die Börse. Mein Traumjob wäre ja Storywriter für eine Wrestling-Liga mit Big Money, da würde ich auch einen Börsewrestler einbauen. Stichwort Jobs: Frequentis, Agrana und Flughafen Wien haben Spannendes anzubieten. Ich blicke auch ins Aktienturnier und habe News zu S Immo, Agrana, B&C bzw. Research zu VIG und voestalpine. Jobs bei ...

