Die anhaltend hohen Preise für Öl und Gas lassen die Kasse beim Energieriesen BP derzeit sprudeln. Doch natürlich müssen sich auch die Briten auf eine Zeit einstellen, in der fossile Energieträger im globalen Energiemix eine immer kleinere Rolle spielen werden. Nun ließ man mit einem interessanten Projekt aufhorchen. So begann das Joint Venture BP Lighthouse nun mit dem Bau eines riesigen Solarparks in Ohio. Für das 134-Megawatt-Projekt in Fulton County wurde bereits mit der Facebook-Mutter Meta ...

Den vollständigen Artikel lesen ...