Greven (ots) -Ein aktueller Bericht gibt Aufschluss über die Entwicklung der Stromeinspeisung in Deutschland. Der Anteil der erneuerbaren Energien an der Bruttostromerzeugung hat im dritten Quartal 2022 gegenüber dem Vorjahreszeitraum geringfügig zugenommen und betrug 44,4 %. Der Anteil der konventionellen Energieträger ging hingegen leicht zurück und betrug 55,6 %.Besonders hervorzuheben ist der Boom der Photovoltaik (https://photovoltaik.one/stromeinspeisung-bruttostromerzeugung-deutschaland), die aufgrund der höheren Zahl an Sonnenstunden eine wichtige Rolle spielt. Der Anteil der Photovoltaik an der Stromeinspeisung hat sich von 13,3 % im dritten Quartal 2021 auf 16,0 % im dritten Quartal 2022 erhöht.Auffällig ist jedoch, dass der Anteil der Kohle im Vergleich zum Vorjahr gestiegen ist und betrug 36,3 % im dritten Quartal 2022. Der Anteil der Wasserkraft ist hingegen im Vergleich zum Vorjahr gesunken und betrug 2,9 % im dritten Quartal 2022.Trotzdem bleibt der Trend hin zu erneuerbaren Energien bestehen und Deutschland geht einen Schritt in Richtung einer nachhaltigen Energieversorgung. Der Ausbau von erneuerbaren Energien und die Reduktion des Anteils von konventionellen Energieträgern wie Kohle wird weiterhin eine große Herausforderung bleiben.