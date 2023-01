DAX steigt über 15.000 Punkte - Hoffen auf US-Inflationsdaten

Der DAX 40 notiert am Donnerstagvormittag und damit wenige Stunden vor Veröffentlichung der US-Inflationsdaten wieder über der psychologischen 15.000-Punkte-Marke. Es ist die Hoffnung auf einen Rückgang der Zinssorgen jenseits des Atlantiks, welche den Risikoappetit auf Anteilsscheine befeuert.

Mit rund 15.021 Zählern gewinnt das Frankfurter Börsenbarometer rund ein halbes Prozent im Vergleich zum Vortag dazu. Rückgang der US-Inflation erwartet - DAX steigt auf höchsten Stand seit elf Monaten Börsianer dies- und jenseits des Atlantiks blicken mit großer Spannung auf die Veröffentlichung der US-Inflationsdaten um 14:30 Uhr. Die Erwartung ist groß, dass der Preisdruck in den USA im vergangenen Monat weiter spürbar nachgelassen hat. Nach zuletzt 7,1 Prozent rechnen Ökonomen mit einem Preisrückgang auf 6,5 Prozent. Die Anleger versprechen sich in Zukunft weniger geldpolitische Sorgen, sollte die Inflation tatsächlich zurückgehen.

Etwaigen Hoffnungen hatten zu Beginn der Woche US-Notenbanker jedoch eine verbale Absage erteilt. Neben Fed-Chef Jerome Powell äußerten sich zwei weitere Kollegen in Bezug auf die zukünftige Geldpolitik "hawkish".

Offensichtlich schenken die Märkte den Worten jedoch wenig bis keinen Glauben.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

Eröffnen Sie ein Trading-Demokonto Ein Demokonto ist ein simuliertes Marktumfeld, das von einem Trading-Anbieter angeboten wird, um die Erfahrung des "wirklichen" Tradings bestmöglich nachzubilden. So erhalten Sie ein Verständnis dafür, wie verschiedene Produkte und Finanzmärkte funktionieren. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass Sie nicht riskieren, Ihr Geld zu verlieren und somit selbstbewusst und ohne Risiko verschiedene Märkte und Trading-Strategien ausprobieren können.