© Foto: DesignIt - picture alliance / Zoonar



Analysten der US-Investmentbank Goldman Sachs erwarten für 2023 nicht länger eine Rezession im Euro-Raum. Die Goldmänner prognostizierten nun sogar ein leichtes Wachstum der Wirtschaftsleistung.

Goldman Sachs teilte am Dienstag mit, dass die Wirtschaft der Eurozone in diesem Jahr voraussichtlich um 0,6 Prozent wachsen werde. Zuvor war die US-Investmentbank von einer sinkenden Wirtschaftsleistung ausgegangen. Zuerst berichtete darüber die Nachrichtenagentur Reuters.

"Wir bleiben bei unserer Ansicht, dass das Wachstum in der Eurozone in den Wintermonaten aufgrund der Energiekrise schwach sein wird, rechnen aber nicht mehr mit einer technischen Rezession" heißt es in einer Mitteilung von Goldman Sachs-Ökonomen unter der Leitung von Sven Jari Stehn.



Noch im November hatten die Goldmänner einen Rückgang der Wirtschaftsleistung um 0,1 Prozent für die Eurozone prognostiziert. Eine technische Rezession wird in der Regel definiert als ein Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) für mindestens zwei aufeinanderfolgende Quartale.

Die Inflation in der Eurozone dürfte Ende 2023 bei etwa 3,25 Prozent liegen, so Goldman Sachs. Zuvor war eine Inflationsrate von 4,50 Prozent prognostiziert worden.



Tatsächlich war es zuletzt zu einer Erholungsrallye an den Börsen gekommen. Der Dax knackte heute die psychologisch wichtige Marke von 15.000 Punkten. Mehr dazu lesen Sie hier.

Ob der Optimismus der Börsianer gerechtfertigt ist, wird sich am Donnerstagnachmittag zeigen. Denn dann werden Inflationsdaten aus den USA erwartet.

Für Sie ausgewählt: Börsianer und Informatiker Lars Wißler präsentiert jeden Sonntag seine "Aktie der Woche" - ein handverlesener Anlage-Tipp für die kommende Handelswoche. Jetzt gleich ausprobieren! HIER KLICKEN!

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion