Cadmatic ist Teil eines Konsortiums aus Industrieunternehmen und Hochschuleinrichtungen. Dieses leitet das von der EU finanzierte Projekt Smart European Shipbuilding (SEUS), das am 1. Januar 2023 gestartet wurde. SEUS ist eine Innovationsmaßnahme der EU mit dem Schwerpunkt auf Berechnungswerkzeugen für den Schiffbau. Das Konsortium wird ein Rahmenwerk für den datengestützten Schiffbau schaffen, indem es eine neue integrierte Plattform entwickelt, die frühe und detaillierte Lösungen für die Schiffskonstruktion, das Datenmanagement und Collaboration-Software umfasst.

Cadmatic is Part of Consortium Leading EU-Funded SEUS Project for Smarter and More Productive Shipbuilding (Photo: Business Wire)