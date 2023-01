Dürfen sich Geschäftskonkurrenten gegenseitig wegen möglicher Datenschutzverstöße verklagen? Mit dieser Frage muss sich jetzt der Europäische Gerichtshof auseinandersetzen, nachdem der deutsche Bundesgerichtshof ihn angerufen hat. Ob Konkurrenten wegen möglicher Datenschutzverstöße von Unternehmen vor Gericht ziehen dürfen, muss der Europäische Gerichtshof (EuGH) klären. Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe setzte am Donnerstag zwei Verfahren aus, um den Sachverhalt in Luxemburg prüfen zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...