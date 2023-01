Wer mit der Deutschen Bahn reist, kann sich künftig über eine Echtzeit-Auslastungsanzeige freuen, die den Bahnbetrieb effizienter machen soll. Die Neuerung wurde bereits für erste Strecken eingeführt. Die Deutsche Bahn hat Echtzeit-Auslastungsanzeigen für den Regionalverkehr eingeführt. In Zukunft werden Reisende auf dem Bahnsteig, am Fahrzeug und per App direkt mit Informationen zur Auslastung der Waggons versorgt. Technisch möglich gemacht wird dies durch Zähler im Türbereich oder Lichtsensoren, die die Auslastung in den vorbeifahrenden Wagen scannen, und an die Fahrgäste weitergeben können. Die Neuerung wurde bereits vergangenes Jahr ...

