Am Aktienmarkt ist die Stimmung für den DAX gegenwärtig freundlich. Der Index steigt stark um 0,81 Prozent. Zur Stunde haben die Bullen im Wertpapierhandel überwiegend das Sagen. Der DAX notiert um 0,81 Prozent besser als am Vortag. Das Kursbarometer kommt nun auf 15.069 Punkte. Continental: /continental-aktie: an der DAX-Spitze Die Kursliste der Titel im Index wird derzeit angeführt von den Aktien der Unternehmen Continental, Fresenius: /fresenius_se_co_kgaa-aktie und RWE: /rwe-aktie.

Den vollständigen Artikel lesen ...