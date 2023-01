DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

EZB: Kreditwachstum sinkt in den nächsten Quartalen

Das Kreditwachstum im Euroraum wird sich nach Einschätzung der Europäischen Zentralbank (EZB) in den nächsten Quartalen verlangsamen. Die EZB begründete diese Einschätzung in ihrem aktuellen Wirtschaftsbericht mit Erkenntnissen aus ihrem Quartalsbericht zur Kreditvergabe (Bank Lending Survey - BLS), wonach die Banken ihre Kreditstandards im zweiten und dritten Quartal stark gestrafft haben. Die Veränderung dieser Standards habe einen Vorlauf von fünf bis sechs Quartalen vor einer Veränderung der Kreditvergabe.

EZB: Inflationserwartungen von Konsumenten sinken im November

Die Inflationserwartungen von Konsumenten im Euroraum sind im November etwas gesunken, lagen aber weiterhin deutlich über dem Inflationsziel der EZB von 2 Prozent. Wie aus der Konsumentenumfrage der Europäischen Zentralbank (EZB) für November hervorgeht, rechneten Konsumenten damit, dass die Verbraucherpreise in den nächsten zwölf Monaten um 5,0 (Oktober: 5,4) Prozent steigen werden. Auf Sicht von drei Jahren sahen sie die Inflation bei 2,9 (3,0) Prozent. Die EZB selbst hatte im Dezember für 2023 eine Inflationsrate von 6,3 Prozent prognostiziert und für 2025 - also in drei Jahren - eine von 2,3 Prozent.

DIHK: Fachkräfteengpass nimmt trotz schwieriger Wirtschaftslage zu

Der Fachkräftemangel wird nach einer neuen Studie der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) zum immer drängenderen Problem der deutschen Wirtschaft. Im jüngsten DIHK-Fachkräftereport gaben mehr als die Hälfte von fast 22.000 Unternehmen an, nicht alle offenen Stellen besetzen zu können, wie die Kammerorganisation mitteilte. Dies sei ein Rekordwert. Die DIHK sehe deshalb neben der Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe auch die Umsetzung wichtiger Transformationsaufgaben in Gefahr.

Eigentümerverband: Mieten sind zwischen 2015 und 2021 bezahlbarer geworden

Für die Bezieher von Lohneinkommen ist das Mieten einer Wohnung laut dem Eigentümerverband Haus und Grund Deutschland in fast jeder Region Deutschlands seit 2015 bezahlbarer geworden. Laut einer Studie des Verbandes seien die Löhne im Betrachtungszeitraum durchschnittlich um 14,2 Prozent gestiegen, die Bestandsmieten jedoch nur um 7,3 und die Neuvertragsmieten um 7,7 Prozent, so Haus und Grund. "Das gleiche Bild zeigt sich auch auf Kreisebene: Nur in sechs von 400 Kreisen sind die Bestandsmieten stärker gestiegen als die Löhne, bei den Neuvertragsmieten gilt dies in 49 Kreisen", sagte Verbandspräsident Kai Warnecke.

Europas größtes Vorkommen Seltener Erden in Schweden entdeckt

Im Norden von Schweden ist das bislang größte in Europa bekannte Vorkommen an Seltenen Erden entdeckt worden. Das teilte das staatliche schwedische Bergbauunternehmen LKAB mit, das in Kiruna eine Eisenmine betreibt. Demnach handelt es sich um Vorkommen im Umfang von über 1 Million Tonnen an Metallen. Das genaue Ausmaß des Funds sei noch nicht klar.

EuGH: Jeder hat Recht auf Auskunft über Empfänger persönlicher Daten

Jeder hat das Recht zu erfahren, an wen seine personenbezogenen Daten weitergegeben wurden. Das entschied der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg, ließ aber Ausnahmen zu. Wenn die Empfänger nicht identifiziert werden könnten oder der Auskunftsantrag des Bürgers nachweislich unbegründet oder exzessiv sei, dürften auch nur die Kategorien von Empfängern mitgeteilt werden.

Vereinigte Arabische Emirate ernennen Öl-Chef zum COP28-Präsidenten

Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) haben den Chef der nationalen Ölgesellschaft ADNOC, Sultan Ahmed al-Dschaber, zum Präsidenten der diesjährigen UN-Klimakonferenz COP28 in Dubai ernannt. "Wir werden einen pragmatischen, realistischen und lösungsorientierten Ansatz einbringen, der transformative Fortschritte für das Klima und ein kohlenstoffarmes Wirtschaftswachstum ermöglicht", erklärte al-Dschaber in einer offiziellen Regierungsmitteilung. Der staatlichen Nachrichtenagentur WAM zufolge ist al-Dschaber der erste Firmenchef auf diesem Posten.

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

January 12, 2023 07:30 ET (12:30 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.