Um 11:18 liegt der ATX TR mit +0.82 Prozent im Plus bei 6914 Punkten (Ultimo 2022: 6597, 4.80% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Immofinanz mit +2.87% auf 12.54 Euro, dahinter Agrana mit +2.66% auf 16.425 Euro und Erste Group mit +2.34% auf 32.74 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15031 (+0.13%, Ultimo 2022: 13923, 7.95% ytd). Die Jänner-Ausgaben des gabb sind präsentiert von IRW-Press (Podcast mit IRW-Chef Joe Brunner hören: https://www.audio-cd.at/page/podcast/3731 ) , eine aktuelle News betrifft Boosh: Boosh sichert sich Betriebskreditlinie in Höhe von 500.000 Dollar zur Förderung des Wachstums Beim 14. Aktienturnier, ebenfalls wieder presented by IRW-Press, lief in der Vorwoche die Runde 1, es gab 4 Freilose und zwölf Duelle. Und so steht es jetzt am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...