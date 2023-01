Der Lkw- und Bushersteller Daimler Truck +1,30% hat im vergangenen Jahr seine Verkaufszahlen gesteigert. Der Absatz weltweit wuchs um mehr als 14 Prozent auf rund 520.300 Fahrzeuge, wie das Unternehmen am Donnerstag in Leinfelden-Echterdingen mitteilte. An der Börse legt die Aktie von Daimler Truck am Donnerstagnachmittag leicht zu.Der Absatz der Lkw-Marke Mercedes-Benz, die Fahrzeuge in Europa, Lateinamerika, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...