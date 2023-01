Das Währungspaar EUR/USD kann am heutigen Donnerstag weiter ansteigen und bricht dabei über den wichtigen Widerstandsbereich um 1,074 USD nach oben aus. Damit nimmt EUR/USD nun wohl Kurs auf die nächste große Zielmarke bei 1,080 USD. Zu beachten sind aber am heutigen Donnerstag die US-Inflationsdaten um 14:30 Uhr. In der Folge der Daten könnte es zu einem weiteren kräftigen Hochlauf im EUR/USD oder auch zu einem Rücklauf kommen. Rückläufe sollten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...