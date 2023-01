Tortola, British Virgin Islands--(Newsfile Corp. - January 12, 2023) - Sailfish Royalty Corp. (TSXV: FISH) (OTCQX: SROYF) (the "Company" or "Sailfish") is pleased to announce the results from the recent exploration work conducted on the Company's 100% owned Gavilanes Silver Project ("Gavilanes" or "Project") located approximately 31 kilometers away from First Majestic's San Dimas operation in Durango State, Mexico.

Gavilanes comprises several high-grade polymetallic silver veins tested by 47 shallow diamond drill holes focused on three of these veins, which host mineralization in veins and stock works of an intermediate sulphidation system. Since its acquisition, Sailfish has expanded the number of contiguous mineral claims to better encompass the mineralized system. During 2022, Sailfish conducted an extensive surface sampling program that discovered an additional 18 mineralized silver rich polymetallic veins that have yet to be drilled. Geologists collected contiguous representative chip samples across veins or structures which are highlighted by:

Highlights:

(except as noted, widths are true width across mineralized structure, see Table 1 for complete breakdown)

Descubridora vein: 4.0 meters ("m"), estimated true width 2.5 m, of 12.80 grams-per-tonne gold (" g/t Au ") and 48 grams-per-tonne silver (" g/t Ag ")

Descubridora vein: 18.0 m of 0.87 g/t Au and 40 g/t Ag

San Nicolas vein: 1.0 m of 30.00 g/t Au and 190 g/t Ag

San Nicolas vein: 2.0 m of 0.84 g/t Au and 754 g/t Ag

San Nicolas - Veta del Pueblo vein: 1.0 m of 0.02 g/t Au and 1,867 g/t Ag

Forasteros vein: 2.2 m of 10.12 g/t Au and 16 g/t Ag

La Cruz vein: 0.5 m of 0.51 g/t Au and 1,546 g/t Ag

Gavilanes currently has an inferred mineral resource of 2.833 million tonnes at an average grade of 245.6 g/t AgEq (22.4 million ounces of silver-equivalent). This inferred mineral resource is highlighted by having 18.9 million ounces of silver at an average grade of 207 g/t silver.

For more complete information on the resource and all areas of exploration (including historic drill results) pertaining to Gavilanes, please refer to the most recent technical report filed on May 14th, 2021 found on both Sailfish's website at www.sailfishroyalty.com or on its SEDAR profile at www.sedar.com.

Qualified Person

Matthew D Gray, Ph.D holds degrees from the Colorado School of Mines (B.Sc. - Geological Engineering; Ph.D. - Geology, with Minor in Mineral Economics) and the University of Arizona (M.Sc. - Geosciences). He is an A.I.P.G. Certified Professional Geologist (C.P.G. 10688) and a CSA NI43-101 Qualified Person. and is an independent qualified person, as defined under National Instrument 43-101. Dr. Gray has reviewed the technical content of this news release and consents to the information provided in the form and context in which it appears.

About Sailfish

Sailfish is a precious metals royalty and streaming company. Within Sailfish's portfolio are two main assets in the Americas: a gold stream equivalent to a 3% NSR on the San Albino gold mine (~3.5 sq. km) and a 2% NSR on the rest of the area (~134.5 sq. km) surrounding San Albino in northern Nicaragua; and an up to 3% NSR on the multi-million ounce Spring Valley gold project in Pershing County, Nevada.

Sailfish is listed on the TSX Venture Exchange under the symbol "FISH" and on the OTCQX under the symbol "SROYF". Please visit the Company's website at www.sailfishroyalty.com for additional information.

For further information: Paolo Lostritto, CEO, tel. 416-602-2645 or Akiba Leisman, Executive Chairman of the Board, tel. 203-862-7059.

Table 1: Gavilanes Silver Project Surface Samples

Cu - Copper

Pb- Lead

Zn - Zinc

ppm - parts-per-million

