ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Munich Re von 290 auf 321 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Analyst Will Hardcastle sieht den Versicherungssektor in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie nach einem Jahr 2022 mit überdurchschnittlicher Kursentwicklung etwas verhaltener wegen Inflations- und Rezessionsrisiken. Die Bewertungen seien nun generell fairer geworden. Für Rückversicherer sei es das härteste Marktumfeld seit Jahrzehnten. Das höhere Munich-Ziel reflektiere bessere Wachstumsperspektiven der Münchener./tih/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2023 / 04:31 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2023 / 04:31 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0008430026

MUENCHENER RUECK-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de