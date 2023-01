ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple auf "Buy" mit einem Kursziel von 180 US-Dollar belassen. Der iPhone-Hersteller habe wie üblich im Januar einen Jahresrückblick über viele seiner Unterhaltungs- und Serviceangebote veröffentlicht, schrieb Analyst David Vogt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er hob dabei vor allem die Geschäftsentwicklung des App-Stores hervor, der fast 25 Prozent der Dienste ausmachen dürfte. Wie von ihm erwartet, habe sich das Wachstum in diesem Bereich verlangsamt./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2023 / 12:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.01.2023 / 12:55 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US0378331005

