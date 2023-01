EQS-News: VAPF / Schlagwort(e): Sonstiges

Die Costa Blanca Nord - Leben, wo andere Urlaub machen



12.01.2023 / 14:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Nur einen Steinwurf vom Mittelmeer entfernt und mit mehr als 200 Kilometern Sandstrand, ist der Norden der Costa Blanca eine der "Perlen" Südeuropas, die Direktflüge von und nach Berlin, Köln, Nürnberg, Stuttgart und Düsseldorf bietet.



Berlin - Laut der WHO genießt die nördliche Costa Blanca ganzjährig eines der gesündesten Klimas. Nicht zuletzt deshalb sind die Strände Valencias bei den Deutschen das drittbeliebteste Reiseziel in Spanien. Leben und Arbeiten an der Costa Blanca Nord Dem Verband für Immobilienentwicklung (Provia) zufolge gehören die Deutschen nach den Niederländern, Schweden und Norwegern zu den Europäern, die am meisten an der Telearbeit an den Stränden von Alicante interessiert sind. Die Costa Blanca Nord verfügt zudem über ein großes akademisches Angebot, insbesondere dank der Lady Elisabeth School, die universelle und kosmopolitische Werte fördert. Freizeit und Gastronomie Deutschland gehört zu den 10 sportlichsten Ländern der Europäischen Union, zusammen mit Finnland, Schweden, Belgien und Dänemark. Der Club de Golf La Sella oder der Altea Club de Golf sind zwei gute Möglichkeiten, eine der Lieblingssportarten der Deutschen zu praktizieren. Auch für den kulinarischen Genuss ist die Region dank ihres umfangreichen Gastronomie- und Enotourismus-Angebots die beste Wahl. Dem Guide Michelin 2022 zufolge befinden sich bereits 20 mit dieser Auszeichnung prämierten Restaurants in Valencia; davon neun in der Provinz Alicante, wo auch die Costa Blanca Nord liegt. Nach Angaben des spanischen Weinverbands (Federación Española del Vino) ist Spanien der zweitgrößte Weinexporteur der Welt (mehr als 2.012 Millionen Liter) mit einem Umsatz von 5.381 Millionen Euro pro Jahr. Im Rahmen der Wein-Tradition Valencias können Reisende hier die Weinroute (Ruta del Vino) von Alicante genießen. Der beste Ort zum Leben oder als Zweitwohnsitz Viele deutsche Bewohner der nördlichen Costa Blanca nennen die "hohe Lebensqualität und die privilegierte Aussicht" als einen der Gründe für einen definitiven Umzug in die Gegend; neben der schnellen und ortsnahen Fluganbindung zwischen Deutschland und Spanien, die per Direktflug über Alicante und Valencia eine kurze und unkomplizierte Reise verspricht. VAPF (einer der wichtigsten Bauträger in der Region mit mehr als 60 Jahren Erfahrung) weist darauf hin, dass die Zahl der deutschen Kunden, die sich für seine Wohn- oder Ferienhäuser entschieden haben, in den letzten Monaten stark gestiegen ist. Das Unternehmen bietet ein umfangreiches Immobilienangebot, das sich durch Hausautomatisierung und avantgardistische Merkmale auszeichnet. Klima, Standort, Bildungsangebot und Work-Life-Balance: Es gibt zahlreiche Gründe, die die Costa Blanca Nord zu einem idealen Wohnort machen. VAPF Group +34900123323 telemarketing@vapf.com

12.01.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com