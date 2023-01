Wien (www.fondscheck.de) - Christel Rendu de Lint übernimmt mit Wirkung vom 13. Januar 2023 die Leitung von Vontobel Investments von Zeno Staub, der sich künftig voll auf seine Rolle als CEO fokussieren möchte, so die Experten von "FONDS professionell".Das Center of Excellence Investments stehe für die sechs Investmentboutiquen Quality Growth, Sustainable Equities,Twenty Four Asset Management, Fixed Income, Vontobel Multi Asset und Vescore, die unter der Leitung von Matthew Benkendorf, Jean-Louis Nakamura, Ben Hayward, Simon Lue-Fong, Dan Scott beziehungsweise Daniel Seiler stünden. ...

