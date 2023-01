Die OMV-Tochter Borealis stockt bei Renasci N.V., einem in Belgien ansässigen Anbieter von Recyclinglösungen, auf. Bereits im Juli 2021 hatte Borealis die Übernahme eines 10 Prozent-Anteils mitgeteilt, nun stockt das Unternehmen seine Investition weiter auf und erwirbt eine Mehrheitsbeteiligung von 50,01 Prozent.Darüber hinaus informiert die OMV, dass basierend auf den vorläufigen Finanzkennzahlen, aus der Solidaritätsabgabe in Österreich eine negative Auswirkung von rund 150 Mio. Euro für das Jahr 2022 erwartet wird. Dies wird im Jahr 2023 cash-wirksam werden, so die OMV. (Der Input von BSNgine für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 12.01.)

