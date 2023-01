Soyuz MS-22 verliert Kühlflüssigkeit und kann die Crew der ISS deshalb nicht sicher zur Erde bringen. Die russische Weltraumbehörde möchte ein weiteres Raumschiff zur ISS schicken, um die Raumfahrer abzuholen. Bereits am 14. Dezember bemerkte das Bodenteam der International Space Station (ISS), dass das Raumschiff Soyuz MS-22, das momentan an der ISS andockt, Kühlflüssigkeit am hinteren Teil ...

