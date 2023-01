Er ist Fernsehmoderator, Profitänzer und Let's Dance-Juror... war aber früher auch Börsenhändler: Joachim Llambi. Wir haben uns an seiner ehemaligen Wirkungsstätte mit ihm unterhalten. Ist der ehemalige Börsenhändler Joachim Llambi den Märkten auch zehn Jahre nach seinem Weggang noch treu geblieben? Und wo liegen eigentlich Gemeinsamkeiten zwischen Profi-Tanz und der Börse? Im Talk mit DER AKTIONÄR TV Moderatorin Viola Grebe verrät der Let's Dance-Juror, was er dem DAX noch zutraut. Welches Gefühl es ist, wieder an der Börse zu sein, mehr dazu im Video.