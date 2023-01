DJ MAKRO TALK/VP Bank: US-Inflation sinkt weiter auf 4 Prozent

Thomas Gitzel, der Chefvolkswirt der liechtensteinischen VP Bank, rechnet damit, dass die US-Inflation in den nächsten Monaten "zügig" auf 4 (Dezember: 6,5) Prozent zurückgehen wird. "Vor allem der zu erwartende geringere Mietpreisanstieg wird die Inflationsraten erheblich nach unten drücken. Das Thema Inflation verliert also an Brisanz und die Fed kann damit weiter einen Gang zurückschalten", schreibt Gitzel in einem Kommentar. Gitzel nimmt an, dass die Fed ihre Zinsen bei den nächsten Sitzungen des Offenmarktausschusses FOMC um je 25 Basispunkte anheben, aber ab im Mai von weiteren Zinsschritten absehen wird. "Zu diesem Zeitpunkt werden die Leitzinsen über der Inflationsrate liegen. Ein positiver realer Leitzins dürfte das Ende des geldpolitischen Straffungszyklus' markieren", kalkuliert er.

